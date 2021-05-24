Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии
Авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии, сообщает Agence France-Presse (AFP).
«В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Белоруссии», — говорится в заявлении Lufthansa.
Ранее в понедельник стало известно, что австрийская авиакомпания «Austrian Airlines» изменила маршрут рейса Вена-Москва. Самолет, ранее следовавший в авиапространстве над Белоруссией, пролетел над Украиной. Также Белоруссию облетели рейсы Киев-Таллин венгерской авиакомпании Wizz Air и Рига-Одесса латвийского перевозчика Air Baltic: самолеты проследовали через воздушное пространство Польши.
Кроме того, в Европарламенте призвали прервать авиасообщение с Белоруссией, отказаться от выполнения рейсов в республику и из нее, а также запретить полеты над страной.
Реакция Европы была вызвана инцидентом с лайнером компании Ryanair, следовавшим из Афин в Вильнюс. Самолет 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о бомбе на борту. Однако при проверке лайнера взрывного устройства в нем обнаружено не было. После посадки самолета правоохранители задержали основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
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