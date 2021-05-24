Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией

Фракция Европарламента «Европейская народная партия» (EPP) призвала страны Евросоюза полностью прервать авиасообщение с Белоруссией после экстренной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске, сообщает РИА Новости.

Члены EPP считают, что следует отказаться от выполнения рейсов как в Белоруссию, так и из неё, а также запретить полёты над республикой. Кроме того, депутаты призывали незамедлительно принять четвертый пакет санкций против Минска.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины - Вильнюс, экстренно приземлился в Минске 23 мая, сообщает RT. Экстренная посадка потребовалась после того, как было получено сообщение о бомбе на борту лайнера. При этом в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который после приземления был задержан.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СамолётБелоруссияЕвросоюзЕвропарламент
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