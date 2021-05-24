Депутаты Европарламента призвали полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией

Кремль не комментирует инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске

В России сделано 25 млн прививок от коронавируса

Получить кешбэк за уже купленные путевки в детские лагеря можно будет с 15 июня

«Роскосмос» оценил 400 млрд рублей доставку людей на Луну на «Ангаре»

В патриархии объяснили отсутствие патриарха на литургии в день именин