Европейские авиакомпании прекратили полёты над Белоруссией

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines» 24 мая изменила стандартный маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), сообщает «Интерфакс.

По данным службы мониторинга перелётов Flightradar, этот самолёт пролетел через авиапространство Украины, тогда как ранее следовал над Белоруссией.

Кроме того, рейсы W6 6285 Киев-Таллин венгерской авиакомпании Wizz Air и BT 410 Рига-Одесса латвийской авиакомпании Air Baltic, облетели Белоруссию через воздушное пространство Польши.

Авиакомпании Finnair, Lufthansa, Air France и Turkish Airlines пока продолжают летать через воздушное пространство Белоруссии.

Ранее депутаты Европарламента призвали отказаться от выполнения рейсов как в Белоруссию, так и из неё, а также запретить полёты над республикой. Таким образом они отреагировали на экстренную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.

Рейс Афины - Вильнюс был перенаправлен в аэропорт белорусской столицы из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна, сообщает Ura.ru. После преземления в Минске задержали редактора оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим самолётом.

