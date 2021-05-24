Европейские авиакомпании прекратили полёты над Белоруссией
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines» 24 мая изменила стандартный маршрут рейса Вена-Москва (AUA601/OS601), сообщает «Интерфакс.
По данным службы мониторинга перелётов Flightradar, этот самолёт пролетел через авиапространство Украины, тогда как ранее следовал над Белоруссией.
Кроме того, рейсы W6 6285 Киев-Таллин венгерской авиакомпании Wizz Air и BT 410 Рига-Одесса латвийской авиакомпании Air Baltic, облетели Белоруссию через воздушное пространство Польши.
Авиакомпании Finnair, Lufthansa, Air France и Turkish Airlines пока продолжают летать через воздушное пространство Белоруссии.
Ранее депутаты Европарламента призвали отказаться от выполнения рейсов как в Белоруссию, так и из неё, а также запретить полёты над республикой. Таким образом они отреагировали на экстренную посадку самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая.
Рейс Афины - Вильнюс был перенаправлен в аэропорт белорусской столицы из-за сообщения о бомбе на борту воздушного судна, сообщает Ura.ru. После преземления в Минске задержали редактора оппозиционного белорусского telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим самолётом.
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