«90% летает!»: Санкции не ударили по безопасности полетов в России

Альтернативные каналы поставок запчастей налажены, при этом России удалось избежать массового разбора западных самолетов, сказал в эфире НСН Роман Гусаров.

Западные санкции никак не сказались на безопасности полетов самолетов российских авиакомпаний, заявил в интервью НСН авиационный эксперт Роман Гусаров.

Глава Росавиации Александр Нерадько ранее заявил, что российские авиакомпании смогут до 2030 года спокойно летать на западных самолетах, имеющихся в их парках.

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«Из 647 иностранных самолетов, которые были в наших авиакомпаниях, осенью прошлого года был проведен технический аудит и около 600 получили сертификаты летной годности РФ, то есть находятся в летном состоянии. Более 90% воздушных судов находятся в исправном летном состоянии. Те сюрпризы, которые нам уготовили, мы в большей степени смогли преодолеть. В первую очередь это касается обеспечения наших воздушных судов запчастями и соответствующим техобслуживанием. На сегодняшний день альтернативные каналы поставки запчастей налажены, а техобслуживание осуществляется на том же уровне, что и раньше», - сказал Гусаров.

По его словам, России не пришлось массово разбирать самолеты на запчасти.

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«Если 90% самолетов летает, никакого разбора на запчасти нет. Если бы у нас не было запчастей и пришлось бы их снимать с других самолетов, мы бы были вынуждены разобрать 2/3 авиапарка на запчасти, чтобы обеспечить полетами хотя бы одну треть. Этого не произошло. Практика экстренной перестановки запчастей с самолета на самолет существовала во все времена и за рубежом, и в России. У нас в авиакомпаниях 10% парка, по сути, является резервным флотом. 10% самолетов, которые были не в летном состоянии, - это примерно та же цифра, которую мы увидим при аудите в любой западной авиакомпании, например, в Lufthansa или Air France», - заключил собеседник НСН.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ICAO) Павел Герасимов ранее объяснял НСН, как повлияет на безопасность полетов в России использование неоригинальных запчастей.


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ФОТО: РИА Новости
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