«Любовь против тик-токов»: Политолог объяснила, как Иран справится с протестами
Размещенные в соцсетях видео смешны и рассчитаны на Запад, при этом у протестов нет харизматичного лидера, сказала в эфире НСН Каринэ Геворгян.
Иранские власти не будут «закручивать гайки» и попытаются словами и убеждением повлиять на участников протестов, предположила в беседе с НСН политолог, востоковед Каринэ Геворгян.
Беспорядки в Иране вспыхнули в середине сентября после гибели молодой девушки Махсы Амини, которую перед этим задержала полиция. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в разжигании беспорядков Израиль и США.
«Пока у этих протестов нет организующего начала и реального харизматичного лидера, иранское руководство может с ними справиться, как справлялось с предыдущими. Закручивание гаек - не в их стиле. Верховный глава очень хорошо умеет говорить с народом, великолепно разговаривает с молодежью, несмотря на свой возраст, – очень уважительно и очень содержательно. Это очень интересный политический стиль любви к собственной молодежи, как "к нашим детям, нашей надежде и нашему будущему". Это довольно искренне, как ни странно. Тем более, что половина населения в стране младше 25 лет», - сказала Геворгян.
По ее мнению, появившиеся в соцсетях видео больше были рассчитаны на Запад, чем на иранцев.
«Что касается последних протестов и их синхронизации с событиями в Закавказье, выдвинутые лозунги и видео, которые размещались в соцсетях, были рассчитаны на западного потребителя, а не внутреннего. Особенно смешно было, когда в тик-токе женщины срывали с себя платки и стригли волосы, но в Иране нет запретов на прически. Женщина может носить очень короткую стрижку, правда, при этом она должна в публичных местах появляться в платке», - пояснила востоковед.
При этом Геворгян напомнила, что в Иране официально разрешены протесты.
«Иранский лидер всегда подчеркивал, что народ имеет право на протест и выход на улицу. Другое дело, что любые криминальные действия типа сжигания полицейских участков, конечно, наказываются. В Иране всегда проходят серьезные дебаты в парламенте, поэтому представления о том, что это Северная Корея, не соответствуют действительности», - заключила собеседница НСН.
22-летняя Махса Амини была задержана в Тегеране полицией нравов 13 сентября из-за неправильного ношения хиджаба. Девушку доставили в полицию, где ей стало плохо, а через три дня она скончалась. После этого в крупных городах Ирана начались массовые беспорядки и акции протеста. СМИ пишут о десятках убитых и раненых.
В конце сентября президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что США введением санкций сближают страны.
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