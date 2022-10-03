«Любовь против тик-токов»: Политолог объяснила, как Иран справится с протестами

Иранские власти не будут «закручивать гайки» и попытаются словами и убеждением повлиять на участников протестов, предположила в беседе с НСН политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

Беспорядки в Иране вспыхнули в середине сентября после гибели молодой девушки Махсы Амини, которую перед этим задержала полиция. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил в разжигании беспорядков Израиль и США.