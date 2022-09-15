Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС
Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает агентство IRNA.
Отмечается, что документ о полноправном членстве Ирана в ШОС подписали глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и генсек организации Чжан Мин.
Абдоллахиан отметил, что все документы, связанные с завершением процесса вступления республики в ШОС, одобрил кабмин Ирана; они направлены в Меджлис для рассмотрения и юридических процедур.
«Отныне мы вступили в новый этап в различных экономических, торговых, транзитных и энергетических сотрудничествах», — подчеркнул глава иранского МИД.
Как отметили в МИД Узбекистана, в случае выполнения всех обязательств Иран выступит в качестве полноправного члена ШОС на саммите в Индии в 2023 году, сообщает телеканал «360».
В четверг в Самарканде стартовал саммит ШОС, в нем примут участие лидеры государств-членов организации. Президент России Владимир Путин в рамках мероприятия проведет ряд двусторонних встреч, в частности, планируются переговоры с лидерами Китая, Ирана, Пакистана, Монголии, Турции, пишет «Свободная пресса».
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