Не менее 19 человек погибли в ходе протестов в Иране
Не менее 19 человек погибли в ходе протестов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает ТАСС.
По данным местных СМИ, среди погибших, в частности, оказался полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Али Мусави.
Протесты в Иране начались 17 сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала девушку из-за неправильного ношения головного платка. После они заявили, что молодая девушка умерла от сердечного приступа, однако в соцсетях распространилась информация, что Амини была до смерти избита полицейскими.
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