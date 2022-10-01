Не менее 19 человек погибли в ходе протестов в Иране

Не менее 19 человек погибли в ходе протестов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным местных СМИ, среди погибших, в частности, оказался полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Али Мусави.

Протесты в Иране начались 17 сентября после гибели 22-летней Махсы Амини. Полиция нравов задержала девушку из-за неправильного ношения головного платка. После они заявили, что молодая девушка умерла от сердечного приступа, однако в соцсетях распространилась информация, что Амини была до смерти избита полицейскими.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыИран
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