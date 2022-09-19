Президент Ирана заявил, что введением санкций США сближают страны

«Несколько стран находятся под санкциями [США]. Действуя так, они заставляют их сближаться, укрепляя их единство», — подчеркнул лидер Ирана.

По словам Раиси, санкции США неэффективны, пишет Ura.ru. Более того, президент Ирана считает, что санкционная политика Вашингтона обречена на провал, отмечает «Свободная пресса».

Между тем власти США допустили введение новых санкций против РФ в связи с событиями на Украине, кроме того, некоторые ограничения могут быть модифицированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



