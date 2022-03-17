Лондон сообщил о передаче Украине ПЗРК Starstreak

Британские власти передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство Великобритании.

Байден заявил, что США каждый день поставляют оружие на Украину

Соответствующее решение принято по итогам совещания главы Минобороны Бена Уоллеса с коллегами из стран Североатлантического альянса.

Министры договорились продолжать поставлять на Украину вооружение, включая летальную и нелетальную технику.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $800. По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОружиеУкраинаВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры