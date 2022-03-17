Лондон сообщил о передаче Украине ПЗРК Starstreak

Соответствующее решение принято по итогам совещания главы Минобороны Бена Уоллеса с коллегами из стран Североатлантического альянса.

Министры договорились продолжать поставлять на Украину вооружение, включая летальную и нелетальную технику.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $800. По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.

