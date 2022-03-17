Лондон сообщил о передаче Украине ПЗРК Starstreak
Британские власти передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak, сообщают «Известия» со ссылкой на военное ведомство Великобритании.
Соответствующее решение принято по итогам совещания главы Минобороны Бена Уоллеса с коллегами из стран Североатлантического альянса.
Министры договорились продолжать поставлять на Украину вооружение, включая летальную и нелетальную технику.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму $800. По словам американского лидера, на территорию Украины будут поставлены 800 единиц зенитных вооружений, 9 тысяч противотанковых вооружений, 7 тысяч стрелкового оружия, 20 млн единиц различных боеприпасов, беспилотники.
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