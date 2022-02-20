Лондон предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться на предстоящей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

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По её словам, страны Запада должны быть готовы к изменениям. «Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — сказала дипломат.

Она отметила, что Североатлантический альянс должен быть уверен в том, что обладает более передовым оружием по сравнению с Россией.

Напомним, журнал Der Spiegel обнаружил архивный документ, содержащий информацию о нерасширении НАТО на восток. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.

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