Лондон предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины

По её словам, страны Запада должны быть готовы к изменениям. «Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — сказала дипломат.

Она отметила, что Североатлантический альянс должен быть уверен в том, что обладает более передовым оружием по сравнению с Россией.

Напомним, журнал Der Spiegel обнаружил архивный документ, содержащий информацию о нерасширении НАТО на восток. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.

