Лондон предупредил о возможности резкого ухудшения ситуации вокруг Украины
Ситуация вокруг Украины может резко ухудшиться на предстоящей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
По её словам, страны Запада должны быть готовы к изменениям. «Многие хотели бы видеть ситуацию в более позитивном ключе, но я думаю, что нам надо готовиться к худшему сценарию, который может быть реализован уже на следующей неделе», — сказала дипломат.
Она отметила, что Североатлантический альянс должен быть уверен в том, что обладает более передовым оружием по сравнению с Россией.
Напомним, журнал Der Spiegel обнаружил архивный документ, содержащий информацию о нерасширении НАТО на восток. Речь идет о секретном документе — протоколе посвященной европейской безопасности встречи глав внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ, которая состоялась в Бонне 6 марта 1991 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru