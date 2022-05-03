Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 млн фунтов

Как ожидается, о новой помощи британский премьер Борис Джонсон объявит во время выступления перед Верховной Радой по видеосвязи 3 мая.

Кроме финансовой помощи Лондон направит специализированные машины для гражданской защиты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что «глубина полёта» мысли руководства министерства обороны Великобритании уступает лишь интеллекту руководства британского МИД».

