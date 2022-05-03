Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 млн фунтов
Британские власти предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов, следует из сообщения Даунинг-стрит.
Как ожидается, о новой помощи британский премьер Борис Джонсон объявит во время выступления перед Верховной Радой по видеосвязи 3 мая.
Кроме финансовой помощи Лондон направит специализированные машины для гражданской защиты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что «глубина полёта» мысли руководства министерства обороны Великобритании уступает лишь интеллекту руководства британского МИД».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+6 207 / сут.
Умерли
376 тыс.+136 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 502 / сут.
- Байден: Христианам в пост сложнее, чем мусульманам
- Сильный взрыв произошел в центре Белгорода
- СМИ: ЕС планирует сотрудничать со странами Африки в сфере энергетики
- Лондон предоставит Киеву пакет военной помощи на 300 млн фунтов
- Кадыров: Началось масштабное наступление сил ЛНР и чеченских бойцов
- Пентагон: Россия не заинтересована в диалоге между главами оборонных ведомств
- Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине
- Глава Минпромторга: Чехия не будет платить за российский газ в рублях
- США не видят признаков помощи Китая России в спецоперации на Украине
- Псаки: Байден пока не планирует визит в Киев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru