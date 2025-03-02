Лондон пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Глава правительства Великобритании Кир Стармер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.

Стармер: Великобритания предоставит Киеву больше помощи, чем когда-либо

Он заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. Премьер-министр заявил, что Зеленскому «очень и очень рады».

Стармер отметил, что для Британии, как и для всей Европы, важен «прочный мир на Украине, основанный на суверенитете и безопасности».

Ранее Стармер заявил, что Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP / Carl Court
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраинаВеликобритания

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