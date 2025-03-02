Лондон пообещал поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»
2 марта 202503:38
Глава правительства Великобритании Кир Стармер провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает The Guardian.
Он заверил, что Лондон продолжит помогать Киеву. Премьер-министр заявил, что Зеленскому «очень и очень рады».
Стармер отметил, что для Британии, как и для всей Европы, важен «прочный мир на Украине, основанный на суверенитете и безопасности».
Ранее Стармер заявил, что Лондон может использовать самолеты для урегулирования на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru