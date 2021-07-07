Лондон обещает новые заходы кораблей в «воды Украины»

По его словам, британский корабль Defender, вторгшийся в российские территориальные воды, следовал самым коротким и прямым маршрутом, который он назвал «международно-признанным». «Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», - заявил глава МИД Великобритании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков полагает, что провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender около берегов Крыма, планируются с участием США.

