Лондон обещает новые заходы кораблей в «воды Украины»

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в «территориальные воды Украины», сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел страны Доминика Рааба.

Провокация Defender. Минусы для всех

По его словам, британский корабль Defender, вторгшийся в российские территориальные воды, следовал самым коротким и прямым маршрутом, который он назвал «международно-признанным». «Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», - заявил глава МИД Великобритании.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков полагает, что провокации, подобные инциденту с британским эсминцем Defender около берегов Крыма, планируются с участием США.

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ФОТО: ФСБ РФ
ТЕГИ:КораблиВеликобритания
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