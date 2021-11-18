Лондон не желает, чтобы обломки F-35 выловила Россия
Минобороны Великобритании раскрыло детали крушения F-35, сообщает «РЕН ТВ».
Авария произошла вскоре после взлета. Несмотря на инцидент, другие учебные и оперативные полеты продолжаются, сообщил глава военного ведомства Бен Уоллес. По его словам, истребитель стоимостью 100 млн фунтов стерлингов упал в море, а пилот успел катапультироваться.
По данным The Guardian, британские силы пытаются вернуть обломки. «Великобритания хочет обеспечить, чтобы упавший самолет не попал в руки враждебного государства, такого как Россия», — пишет издание.
Как сообщалось ранее, авария произошла во время планового полёта. В сообщении уточняется, что пилот успел катапультироваться и выжил. Его доставили на эскадренный миноносец Queen Elizabeth, откуда и начал полёт самолёт F-35.
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