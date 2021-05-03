Границы РФ и ЕС начнут патрулировать истребители F-35
На авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии передали полномочия по охране границы Прибалтики с Россией военнослужащим Италии с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.
Немецкие военные охраняли пространство с истребителями Eurofighter Typhoon. Отмечается, что в так называемой Балтийской миссии воздушной безопасности впервые задействованы истребители этого уровня.
Командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за "прием союзников" и "фантастическую поддержку" с 2014 года.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее вновь обвинил РФ в агрессивной внешней политике и призвал союзников по Североатлантическому альянсу к бдительности и обороне. США и другие члены НАТО ранее также назвали военные учения в РФ проявлением "агрессивных действий" на границе с Украиной.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- Россиянка Тансыккужина выиграла Чемпионат мира по шашкам в Варшаве
- Границы РФ и ЕС начнут патрулировать истребители F-35
- США проведут на Аляске учения с 15 тыс. военных
- Тела еще двух рыбаков нашли в Баренцевом море
- Между РФ и Венесуэлой открылось прямое авиасообщение
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 721 тыс.
- ВОЗ планирует провести оценку безопасности «Спутника V» летом
- Bloomberg назвал самого богатого россиянина
- Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом
- Путин ратифицировал инициативы «Единой России» о новых выплатах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru