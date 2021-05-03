Границы РФ и ЕС начнут патрулировать истребители F-35

На авиабазе Эмари под Таллином ВВС Германии передали полномочия по охране границы Прибалтики с Россией военнослужащим Италии с истребителями пятого поколения F-35 Lightning II. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного штаба сил обороны Эстонии.

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Немецкие военные охраняли пространство с истребителями Eurofighter Typhoon. Отмечается, что в так называемой Балтийской миссии воздушной безопасности впервые задействованы истребители этого уровня.

Командующий ВВС НАТО генерал Джеффри Л. Харригян поблагодарил Эстонию за "прием союзников" и "фантастическую поддержку" с 2014 года.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет ранее вновь обвинил РФ в агрессивной внешней политике и призвал союзников по Североатлантическому альянсу к бдительности и обороне. США и другие члены НАТО ранее также назвали военные учения в РФ проявлением "агрессивных действий" на границе с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИстребителиГраница
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