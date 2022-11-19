Сунак пообещал помощь Великобритании в укреплении ПВО Украины
Британский премьер-министр Риши Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает канцелярия премьера.
Отмечается, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.
Также известно, что премьер британского правительства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили планы по восстановлению страны.
Ранее китайское издание The Global Times со ссылкой на экспертов сообщило, что в США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась.
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