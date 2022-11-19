Сунак пообещал помощь Великобритании в укреплении ПВО Украины

Британский премьер-министр Риши Сунак во время официального визита на Украину пообещал, что Лондон поможет Киеву укрепить противовоздушную оборону (ПВО). Об этом сообщает канцелярия премьера.

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Отмечается, что Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий и спецсредства для борьбы с беспилотниками, передает ТАСС.

Также известно, что премьер британского правительства Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский обсудили планы по восстановлению страны.

Ранее китайское издание The Global Times со ссылкой на экспертов сообщило, что в США и Европе все больше устают от конфликта на Украине, а после инцидента в Польше с падением украинской ракеты риторика Вашингтона по отношению к Москве резко изменилась.

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ФОТО: Youtube / STV News
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийПВОУкраинаПремьер-министрПравительствоВеликобритания
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