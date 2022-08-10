Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, сообщает агентство Associated Press. Греческие власти проводят в этом районе спасательную операцию, в которой задействованы три корабля и вертолет.

По предварительным данным, на борту находилось от 60 до 80 пассажиров.