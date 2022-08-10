Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море
Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, сообщает агентство Associated Press. Греческие власти проводят в этом районе спасательную операцию, в которой задействованы три корабля и вертолет.
По предварительным данным, на борту находилось от 60 до 80 пассажиров.
Греческая береговая охрана заявила о 29 спасенных.
По словам выживших, лодка следовала из Турции следовала в Италию.
Ранее не менее 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии.
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