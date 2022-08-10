Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море

Лодка с мигрантами затонула в Эгейском море к востоку от острова Карпатос, сообщает агентство Associated Press. Греческие власти проводят в этом районе спасательную операцию, в которой задействованы три корабля и вертолет.

По предварительным данным, на борту находилось от 60 до 80 пассажиров.

Десятки мигрантов спасаются на скале после кораблекрушения у Греции

Греческая береговая охрана заявила о 29 спасенных.

По словам выживших, лодка следовала из Турции следовала в Италию.

Ранее не менее 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпасателиТурцияГрецияМигранты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры