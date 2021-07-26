Не менее 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии
26 июля 202122:04
Лодки с направлявшимися в Европу мигрантами перевернулась у берегов Ливии, в результате чего погибли не менее 57 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди погибших около 20 женщин, а также двое детей. Выжившие после крушения лодки были доставлены на берег.
На прошлой неделе сообщалось, что у побережья Туниса утонули по крайней мере 10 нелегальных мигрантов.
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26 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru