Не менее 57 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии

Лодки с направлявшимися в Европу мигрантами перевернулась у берегов Ливии, в результате чего погибли не менее 57 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди погибших около 20 женщин, а также двое детей. Выжившие после крушения лодки были доставлены на берег.

На прошлой неделе сообщалось, что у побережья Туниса утонули по крайней мере 10 нелегальных мигрантов.


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