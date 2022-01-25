ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье
Разведка Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о наличии бронетехники украинских силовиков в городе Счастье у линии соприкосновения, передает РИА Новости.
Отмечается, что речь идет о двух боевых машинах пехоты вблизи населенного пункта.
Если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, это решат «заокеанские друзья». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока.
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