ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье

Если война на Донбассе все-таки случится, то она будет не по решению Украины, это решат «заокеанские друзья». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил депутат Госдумы от КПРФ Вячеслав Мархаев.



Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас угроза вооруженного наступления Украины на Донбасс очень высока.

