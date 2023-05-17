Лиз Трасс прилетела на Тайвань

Это первый визит властей Великобритании с 1996 года. Трасс прилетела в статусе депутата Палаты общин британского парламента. В аэропорту ее встретил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.

Бывший премьер заявила, что давно хотела посетить остров, но была занята работой. Она встретится с должностными лицами и представителями деловых и научных кругов.

Напомним, США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

