Лиз Трасс прилетела на Тайвань
Экс-глава британского правительства Лиз Трасс прибыла на Тайвань, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Центральное информационное агентство острова.
Это первый визит властей Великобритании с 1996 года. Трасс прилетела в статусе депутата Палаты общин британского парламента. В аэропорту ее встретил министр иностранных дел Тайваня У Чжаосе.
Бывший премьер заявила, что давно хотела посетить остров, но была занята работой. Она встретится с должностными лицами и представителями деловых и научных кругов.
Напомним, США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: телефон экс-министра обороны Франции прослушивали через Pegasus
- Лиз Трасс прилетела на Тайвань
- Мэрия: в Киеве объявлена воздушная тревога
- Захарова обозначила условие для продления зерновой сделки
- Байден провел переговоры по предотвращению дефолта США
- В Эстонии заявили, что Европа устала помогать Украине
- Госдеп допустил признание России спонсором терроризма
- СМИ: в Запорожье раздаются взрывы
- Сальдо опроверг сообщения о призыве жителей Херсонской области в ВС РФ
- Секретарь СНБО Украины заявил о сложной ситуации в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru