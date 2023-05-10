Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

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По словам Столтенберга, блок останется «альянсом Северной Америки и Европы», пишет Газета.ру.

«Он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса», — подчеркнул генсек.

Говоря о возможном конфликте вокруг Тайваня, Столтенберг указал, что кризис будет иметь серьезные последствия для Запада, пишет «Свободная пресса». По его словам, страны сразу же ощутят огромные экономические и торговые проблемы.

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Фото: nato.int
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