Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня

По словам Столтенберга, блок останется «альянсом Северной Америки и Европы», пишет Газета.ру.

«Он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса», — подчеркнул генсек.

Говоря о возможном конфликте вокруг Тайваня, Столтенберг указал, что кризис будет иметь серьезные последствия для Запада, пишет «Свободная пресса». По его словам, страны сразу же ощутят огромные экономические и торговые проблемы.

