Столтенберг усомнился в участии НАТО в возможном конфликте вокруг Тайваня
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.
По словам Столтенберга, блок останется «альянсом Северной Америки и Европы», пишет Газета.ру.
«Он не станет глобальным альянсом с членами из Азии, а наша гарантия коллективной безопасности распространяется на территорию стран альянса», — подчеркнул генсек.
Говоря о возможном конфликте вокруг Тайваня, Столтенберг указал, что кризис будет иметь серьезные последствия для Запада, пишет «Свободная пресса». По его словам, страны сразу же ощутят огромные экономические и торговые проблемы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru