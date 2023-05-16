США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь
Соединенные Штаты намерены предоставить Тайваню дополнительную военную помощь. Об этом сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин, пишут СМИ.
По его словам, поставки начнутся в скором времени. О каких вооружениях идет речь глава американского оборонного ведомства не уточнил.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят холодной войны с Китаем.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня. По его словам, гарантии безопасности блока не распространяются на страны Азии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru