США предоставят Тайваню дополнительную военную помощь

По его словам, поставки начнутся в скором времени. О каких вооружениях идет речь глава американского оборонного ведомства не уточнил.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не хотят холодной войны с Китаем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг усомнился в участии альянса в возможном конфликте вокруг Тайваня. По его словам, гарантии безопасности блока не распространяются на страны Азии, передает «Радиоточка НСН».

