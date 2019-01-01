Ливень подтопил Белый дом
В Вашингтоне из-за сильнейшего ливня частично затопило Белый дом и метро. Как сообщает The Washington Post, разгулявшаяся стихия привела к настоящему наводнению в некоторых районах столицы США. В итоге были закрыты несколько станций подземки, а тысячи людей остались без электричества. Вода добралась и до Белого дома, сотрудники которого публикуют фотографии подтопленных кабинетов в социальных сетях.
RT уточняет, что в результате последствий сильного ливня прекратил работу Национальный архив США. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
Напомним, что из-за проливного дождя, который прошел в Московском регионе 28 июня, затопило дорогу у аэропорта Шереметьево между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе. Также под водой оказался Северный тоннель на Курской улице на юго-востоке столицы.
Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в эфире НСН призвал полностью проверить систему московской ливневой канализации.
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