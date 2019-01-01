Дождевой стресс-тест. Эксперт призвал проверить ливневую канализацию Москвы

«Залило серьезные участки московской дренажной сети – это повод для нормального инженерного обследования. Потому что сильно похоже, что где-то с ливневкой грубые ошибки. Стресс-тест, который сейчас Москва прошла, очень серьезный, потому что вылилось много. Но даже в условиях такого стресс-теста такого не должно было быть, если бы ливневка была в соответствии с действующими нормами и правилами. Нужно провести аккуратное обследование, чтобы понять, где это стихия, а где – недоработки нашего коммунального хозяйства», - сказал он.

Отметим, что дождливая погода установилась в столичном регионе 27 июня. За сутки, по данным синоптиков, выпало более 40% месячной нормы осадков. Улучшения погоды они не ожидают раньше воскресенья.

