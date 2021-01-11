Ливан закрыл морские и сухопутные границы из-за COVID-19
Высший совет обороны (ВСО) Ливана объявил о закрытии морских и сухопутных границ на въезд из-за роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-конференцию генсека ВСО бригадного генерала Махмуда аль-Асмара.
Генерал добавил, что авиасообщение не будет ограничено, однако граждане Ливана и иностранцы, прилетающие в международной аэропорт Бейрута из Багдада, Каира, Стамбула, Аданы и Аддис-Абебы, должны будут пройти недельный карантин "в одной из гостиниц". Пассажиры будут сдавать тесты на коронавирус в день прибытия и через шесть дней.
Кроме того, на экстренном заседание ВСО, посвященном пандемии, было принято решение ввести с 14 по 25 января круглосуточный комендантский час. С четверга закрываются все госучреждения и частные фирмы, школы, театры, стадионы и библиотеки, также запрещается гулять в парках и на набережных. Доставка продуктов населению будет производиться "по заказу".
Согласно данным Минздрава, в понедельник в Ливане было инфицировано 3 095 граждан. Всего с 21 февраля 2020 года коронавирус был обнаружен у 222 391 ливанца.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+23 315 / сут.
Умерли
62 273+436 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+21 786 / сут.
- В Минздраве Великобритании рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- В ВОЗ отвергли возможность достичь коллективной иммунизации в 2021 году
- Минобороны: Более 40 военных пострадали при ДТП в Подмосковье
- На Украине планируют начать производство китайской вакцины от COVID-19 в 2022 году
- В Гидрометцентре столичному региону пообещали экстремальные холода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru