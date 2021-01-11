Ливан закрыл морские и сухопутные границы из-за COVID-19

Генерал добавил, что авиасообщение не будет ограничено, однако граждане Ливана и иностранцы, прилетающие в международной аэропорт Бейрута из Багдада, Каира, Стамбула, Аданы и Аддис-Абебы, должны будут пройти недельный карантин "в одной из гостиниц". Пассажиры будут сдавать тесты на коронавирус в день прибытия и через шесть дней.

Кроме того, на экстренном заседание ВСО, посвященном пандемии, было принято решение ввести с 14 по 25 января круглосуточный комендантский час. С четверга закрываются все госучреждения и частные фирмы, школы, театры, стадионы и библиотеки, также запрещается гулять в парках и на набережных. Доставка продуктов населению будет производиться "по заказу".

Согласно данным Минздрава, в понедельник в Ливане было инфицировано 3 095 граждан. Всего с 21 февраля 2020 года коронавирус был обнаружен у 222 391 ливанца.

