В Смоленской области около 12 тысяч человек остались без электричества

В Смоленской области из-за сильного ветра и дождя нарушено электроснабжение, сообщил в Telegram врио главы региона Василий Анохин.

Во Владивостоке порядка 120 домов остались без света из-за обрыва проводов парусной яхтой

Без электричества остались около 12 тысяч человек. Энергетики приступили к ликвидации последствий урагана. Задействованы более 160 человек, а также 59 единиц техники.

Власти подготовили 40 передвижных генераторов для соцобъектов. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий стихии.

Российским мегаполисам не грозят смерчи из-за недостаточного прогрева воздуха и почвы, заявил руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с НСН.

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