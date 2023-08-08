В Смоленской области около 12 тысяч человек остались без электричества
В Смоленской области из-за сильного ветра и дождя нарушено электроснабжение, сообщил в Telegram врио главы региона Василий Анохин.
Без электричества остались около 12 тысяч человек. Энергетики приступили к ликвидации последствий урагана. Задействованы более 160 человек, а также 59 единиц техники.
Власти подготовили 40 передвижных генераторов для соцобъектов. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий стихии.
Российским мегаполисам не грозят смерчи из-за недостаточного прогрева воздуха и почвы, заявил руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с НСН.
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