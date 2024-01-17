Литва выплатит 100 тысяч евро за пытки в секретной тюрьме ЦРУ

Европейский суд по правам человека признал Литву виновной в пытках, которым подвергался гражданин Саудовской Аравии Мустафа аль-Хаусауи в секретной тюрьме ЦРУ США, находящейся на территории страны. Вильнюс выплатит пострадавшему компенсацию в размере 100 тысяч евро (порядка 10 млн рублей). Соответствующее решение опубликовано в пресс-релизе суда.

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В нем отмечено, что Литва отвечает за нарушение прав узника в рамках Конвенции о правах человека.

Суд установил, что Мустафа аль-Хаусауи подвергался издевательствам в 2005-2006 годах. Ему надевали мешок на голову, завязывали глаза и оказывали воздействие шумом и светом.

Вместе с тем представитель Министерства юстиции Литвы Паулюс Жеймис заявил, что Литва может обжаловать решение суда, сообщил «Sputnik-Литва». По его словам, итоговое решение по этому вопросу будет принято консенсусно между МИД Литвы, Минюстом страны и Генпрокуратурой Литвы.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Управление верховного комиссара по правам человека получило подтверждение о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц на Украине

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