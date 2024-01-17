Литва выплатит 100 тысяч евро за пытки в секретной тюрьме ЦРУ

В нем отмечено, что Литва отвечает за нарушение прав узника в рамках Конвенции о правах человека.

Суд установил, что Мустафа аль-Хаусауи подвергался издевательствам в 2005-2006 годах. Ему надевали мешок на голову, завязывали глаза и оказывали воздействие шумом и светом.

Вместе с тем представитель Министерства юстиции Литвы Паулюс Жеймис заявил, что Литва может обжаловать решение суда, сообщил «Sputnik-Литва». По его словам, итоговое решение по этому вопросу будет принято консенсусно между МИД Литвы, Минюстом страны и Генпрокуратурой Литвы.



Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Управление верховного комиссара по правам человека получило подтверждение о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц на Украине

