В ООН заявили о пытках при задержании гражданских на Украине
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) получила подтверждение о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц на Украине, сообщает телеканал «Звезда».
По его словам, в местах содержания под стражей украинские силовики угрожали задержанным, прибегали к пыткам, включая сексуальное насилие.
«Избиение... применение электрошокера... сексуальное насилие... удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению... угрозы изнасилования в отношении близких... угрозы расстрела», - рассказал Тюрк, отметив, что подобное поведение силовиком объясняется поправками, которые «чрезмерно расширили» поводы для задержания людей.
Он добавил, что издевательства применялись не только с целью выбить признательные показания, но и для вымогательства денег и имущества.
Ранее в аппарате омбудсмена Донецкой народной республики заявили, что почти все военные ДНР, вернувшиеся из украинского плена, подвергались избиениям, пыткам и другим видам жестокого обращения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru