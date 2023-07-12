В ООН заявили о пытках при задержании гражданских на Украине

По его словам, в местах содержания под стражей украинские силовики угрожали задержанным, прибегали к пыткам, включая сексуальное насилие.

«Избиение... применение электрошокера... сексуальное насилие... удары по половым и репродуктивным органам, принуждение к обнажению... угрозы изнасилования в отношении близких... угрозы расстрела», - рассказал Тюрк, отметив, что подобное поведение силовиком объясняется поправками, которые «чрезмерно расширили» поводы для задержания людей.

Он добавил, что издевательства применялись не только с целью выбить признательные показания, но и для вымогательства денег и имущества.

Ранее в аппарате омбудсмена Донецкой народной республики заявили, что почти все военные ДНР, вернувшиеся из украинского плена, подвергались избиениям, пыткам и другим видам жестокого обращения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

