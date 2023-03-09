Литва заблокирует онлайн-доступ к российским государственным телеканалам

Литовская комиссия по радио и телевидению распорядилась заблокировать доступ к IP-адресам пяти запрещенных в стране российских телеканалов: «Россия 1», «Россия 24», «РТР Планета», НТВ и Первого канала. Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии.

Вещание этих телеканалов, как и 27 других каналов, подконтрольных «Газпром-медиа», запретили в Литве в 2022 году.