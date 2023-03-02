В Литве предложили ввести уголовное наказание за возложение цветов к российскому танку

Коллега Лопаты депутат Валдас Ракутис выступил против инициативы политика, назвав естественным выражение гражданской позиции подобным способом при «демократическом строе».

В свою очередь член Комитета по защите госбезопасности Литвы Андрюс Мазуронис напомнил, что в стране, согласно опросам, около 20% граждан Литвы поддерживают Россию.

Ранее в центре литовской столицы местные власти выставили российский танк, приурочив акцию к годовщине начала российской спецоперации на Украине. Жители стали приносить к машине цветы и зажигать свечи.

