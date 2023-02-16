Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу

Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по вопросу бесперебойного проезда транспорта через границу, сообщается в официальном Telegram-канале Пограничного комитете Белоруссии.

В ведомстве указали, что Литва прекращает взаимодействие с белорусскими пограничниками в этом вопросе в односторонне порядке.

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Отмечается, что о причинах такого решения Вильнюс не сообщил.

Днем ранее в МВД Литвы сообщили, что с 16 февраля Литва закрывает на границе с Белоруссией железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» до 2024 года. Пункт будет закрыт до тех пор, пока там не установят систему рентген-контроля. Литва объясняет это борьбой с контрабандой.

Движение транспорта теперь будет организовано только через железнодорожный пункт пограничного контроля «Кена».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияЛитва
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