Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу

Отмечается, что о причинах такого решения Вильнюс не сообщил.

Днем ранее в МВД Литвы сообщили, что с 16 февраля Литва закрывает на границе с Белоруссией железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» до 2024 года. Пункт будет закрыт до тех пор, пока там не установят систему рентген-контроля. Литва объясняет это борьбой с контрабандой.

Движение транспорта теперь будет организовано только через железнодорожный пункт пограничного контроля «Кена».

