Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по потоку транспорта через границу
Литва прекратила взаимодействие с Белоруссией по вопросу бесперебойного проезда транспорта через границу, сообщается в официальном Telegram-канале Пограничного комитете Белоруссии.
В ведомстве указали, что Литва прекращает взаимодействие с белорусскими пограничниками в этом вопросе в односторонне порядке.
Отмечается, что о причинах такого решения Вильнюс не сообщил.
Днем ранее в МВД Литвы сообщили, что с 16 февраля Литва закрывает на границе с Белоруссией железнодорожный пункт пропуска «Стасилай» до 2024 года. Пункт будет закрыт до тех пор, пока там не установят систему рентген-контроля. Литва объясняет это борьбой с контрабандой.
Движение транспорта теперь будет организовано только через железнодорожный пункт пограничного контроля «Кена».
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