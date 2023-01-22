Литва собирается увеличить численность своей армии
В Литве ищут возможность увеличить численность вооруженных сил. Чтобы привлечь молодых людей к военной службе, которая не пользуется особой популярностью, в стране собираются уменьшить ее срок, пишут «Известия».
В Литве ежегодно призыв, начавшийся после нового года, проходит по принципу компьютерной лотереи. В этом году в нем участвуют 4038 человек в возрасте с 18 до 23 лет, будут отобраны 3828 человек в соответствии с приказом министра обороны Литвы Анушаускаса.
Литовские военачальники предложили правительству два варианта увеличения численности воинского резерва. В первом случае ввести ежегодный призыв по 6100 молодых людей 18−19 лет, в другом - призывать по 11 900 молодых людей и девушек 18−19 лет. На реформы предполагается потратить до шести лет.
При этом в Литве озабочены нежеланием молодых людей служить и опасаются, что им будет легко скрыться в другой стране из-за отсутствия внутренних границ на территории Еросоюза. В качестве решения проблемы власти рассматривают идею о введении всеобщей воинской обязанности.
По мнению политолога Максима Ревы то, что сейчас происходит в Литве, не что иное, как подготовка к тотальной мобилизации.
«Само по себе литовское войско — 44 тыс. регулярного состава, 17 тыс. занятых в парамилитарных организациях и 90 тыс. (во всяком случае «на бумаге») резервистов — представляет собой довольно внушительную цифру для маленькой страны. Вильнюс совершенно намеренно создает в стране атмосферу осажденного лагеря — и это чревато серьезными рисками», — считает Рева.
Ранее Вильнюс заявил о намерении поставить Киеву десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, а также вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит €125 миллионов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей стран НАТО в эстонском городе Тапа, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 729 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 021 / сут.
- Литва собирается увеличить численность своей армии
- Полковник Макгрегор: Байдена может остановить конфликт на Украине одним звонком в Киев
- Бывшиий премьер Британии Джонсон прибыл в украинскую Бучу
- Белгородский губернатор заявил об обстреле села Вязового
- Россия продолжает улучшать позиции на запорожском направлении
- Военкор Сладков заявил об уверенности во «второй волне мобилизации»
- Медведев призвал готовиться к затяжному военному конфликту
- Давят на жалость. Власти Германии принуждают к поставкам танков Украине
- Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили рекордных 5 млрд рублей
- Польша готова в обход Германии создать коалицию для передачи танков Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru