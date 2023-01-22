Литва собирается увеличить численность своей армии

В Литве ежегодно призыв, начавшийся после нового года, проходит по принципу компьютерной лотереи. В этом году в нем участвуют 4038 человек в возрасте с 18 до 23 лет, будут отобраны 3828 человек в соответствии с приказом министра обороны Литвы Анушаускаса.



Литовские военачальники предложили правительству два варианта увеличения численности воинского резерва. В первом случае ввести ежегодный призыв по 6100 молодых людей 18−19 лет, в другом - призывать по 11 900 молодых людей и девушек 18−19 лет. На реформы предполагается потратить до шести лет.

При этом в Литве озабочены нежеланием молодых людей служить и опасаются, что им будет легко скрыться в другой стране из-за отсутствия внутренних границ на территории Еросоюза. В качестве решения проблемы власти рассматривают идею о введении всеобщей воинской обязанности.

По мнению политолога Максима Ревы то, что сейчас происходит в Литве, не что иное, как подготовка к тотальной мобилизации.

«Само по себе литовское войско — 44 тыс. регулярного состава, 17 тыс. занятых в парамилитарных организациях и 90 тыс. (во всяком случае «на бумаге») резервистов — представляет собой довольно внушительную цифру для маленькой страны. Вильнюс совершенно намеренно создает в стране атмосферу осажденного лагеря — и это чревато серьезными рисками», — считает Рева.

Ранее Вильнюс заявил о намерении поставить Киеву десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, а также вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит €125 миллионов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей стран НАТО в эстонском городе Тапа, сообщает РИА Новости.

