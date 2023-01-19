Литва поставит на Украину десятки зенитных орудий и два вертолета

Кроме того, Литва в течение года намерена выделить €40 миллионов на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

