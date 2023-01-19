Литва поставит на Украину десятки зенитных орудий и два вертолета

Вильнюс намерен поставить Киеву десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, а также вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит €125 миллионов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей стран НАТО в эстонском городе Тапа, сообщает РИА Новости.

Министры обороны и представители военных ведомств стран Североатлантического альянса обсудили в Эстонии поставки вооружения Украине.

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Кроме того, Литва в течение года намерена выделить €40 миллионов на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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