Литва поставит на Украину десятки зенитных орудий и два вертолета
Вильнюс намерен поставить Киеву десятки зенитных орудий L-70 с десятками тысяч боеприпасов, а также вертолеты Ми-8, общая стоимость пакета военной помощи составит €125 миллионов. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей стран НАТО в эстонском городе Тапа, сообщает РИА Новости.
Министры обороны и представители военных ведомств стран Североатлантического альянса обсудили в Эстонии поставки вооружения Украине.
Кроме того, Литва в течение года намерена выделить €40 миллионов на закупку антидронов, оптических приборов, тепловизоров и дронов для Киева.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предупредил о последствиях поставок Киеву оружия для ударов по территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 914 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 154 / сут.
- Глава дипломатии ЕС назвал слова Лаврова о «русском вопросе» неуместными
- Белый дом: США пытаются удовлетворить потребности Киева в оружие
- Кабинет министров Украины внес в Раду закон о запрете Украинской православной церкви
- Новак: Окончательных заключений о целостности «Северных потоков» пока нет
- В Москве ожидается гроза, дождь и мокрый снег
- ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области
- Минфин США начнет применять чрезвычайные меры для избежания дефолта
- Литва поставит на Украину десятки зенитных орудий и два вертолета
- Подоляк: Убийство переговорщика Киреева было ошибкой силовых структур Украины
- Правительство утвердило положение о госконтроле за деятельностью иноагентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru