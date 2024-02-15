В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами
В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами.
Автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены с территории Латвии до 14 февраля 2024 года. Теперь передвигаться по территории республики машины с номерами РФ могут только транзитом.
Если владельцы автомобилей не успели сделать это, их машины будут конфисковывать, а также выписывать штраф от 750 до 2000 евро.
В ноябре Сейм (парламент) Латвии принял в окончательном чтении закон о запрете на передвижение по территории республики транспортных средств с российскими номерами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru