В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами

В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами.

Автомобили с российскими номерами должны были быть перерегистрированы или вывезены с территории Латвии до 14 февраля 2024 года. Теперь передвигаться по территории республики машины с номерами РФ могут только транзитом.

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Если владельцы автомобилей не успели сделать это, их машины будут конфисковывать, а также выписывать штраф от 750 до 2000 евро.

В ноябре Сейм (парламент) Латвии принял в окончательном чтении закон о запрете на передвижение по территории республики транспортных средств с российскими номерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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