Литва пригрозила закрыть границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»

Министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера», сообщает РИА Новости.

В Польше заявили о доступе спецслужб к пленным бойцам ЧВК «Вагнер»

В ведомстве также отметили, что Литва подготовила «планы прикрытия», а в ближайшее время на территории страны пройдут учения.

Ранее Польша также допустила полную изоляцию Белоруссии по той же причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dod.defense.gov
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