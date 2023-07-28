Литва пригрозила закрыть границу с Белоруссией из-за ЧВК «Вагнер»
28 июля 202314:14
Министерство внутренних дел Литвы пригрозило закрыть государственную границу с Белоруссией из-за присутствия в соседней стране бойцов «Вагнера», сообщает РИА Новости.
В ведомстве также отметили, что Литва подготовила «планы прикрытия», а в ближайшее время на территории страны пройдут учения.
Ранее Польша также допустила полную изоляцию Белоруссии по той же причине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru