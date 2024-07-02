Сбербанк поднял ставки по ипотеке

Они увеличиваются на 1,3 процентных пункта. Мера не коснется программ, поддерживаемых властями. Минимальные ставки по ипотеке теперь составят от 19,5% для новостроек, вторичного жилья, строительства дома и рефинансирования.

Ставки по ипотеке на загородную недвижимость и землю вырастут до 19,8%, по программе «Военная ипотека» — до 18,9%, по программе «Коммерческая ипотека» — до 21%. Для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую ставки составят от 20%.

Застройщики начнут предлагать россиянам скидки на жилье до 20% после отмены программы льготной ипотеки, допустил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута в разговоре с НСН. По его словам, к зиме спрос на ипотеку среди россиян традиционно возрастет, независимо от ситуации на рынке.





