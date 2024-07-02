Госдума планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ в октябре

Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об отмене ЕГЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампред комитета по просвещению Яны Лантратовой.

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По ее словам, это произойдет в октябре текущего года. Если инициатива будет принята, то она вступит в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

ЕГЭ нуждается в изменениях, поскольку сегодня школьная система нацелена только на подготовку школьников к экзамену, а не на обучение. Однако резкая отмена подобной формы аттестации только усугубит проблему, заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

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ФОТО: РИА Новости
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