В Польше заявили о доступе спецслужб к пленным бойцам ЧВК «Вагнер»

Политик заявил, что в украинском плену находятся служившие в «Вагнере» белорусы. По его словам, речь идет о бывших сотрудниках силовых структур республики.

Министр заявил, что Украина допустила представителей польских спецслужб до пленных. Белорусы рассказали об условиях службы в ЧВК, добавил он.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер пообещал, что США защитят Польшу в случае конфликта с ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».

