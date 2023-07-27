В Польше заявили о доступе спецслужб к пленным бойцам ЧВК «Вагнер»
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский сообщил, что Украина обеспечила доступ к пленным бойцам частной военной компании «Вагнер» из числа белорусов, пишут СМИ.
Политик заявил, что в украинском плену находятся служившие в «Вагнере» белорусы. По его словам, речь идет о бывших сотрудниках силовых структур республики.
Министр заявил, что Украина допустила представителей польских спецслужб до пленных. Белорусы рассказали об условиях службы в ЧВК, добавил он.
Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер пообещал, что США защитят Польшу в случае конфликта с ЧВК «Вагнер», передает «Радиоточка НСН».
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