Артиста Александра Ширвиндта удостоили кинопремии «Ника» посмертно
2 июля 202404:33
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника», сообщают «Известия».
Об этом заявил со сцены актер Леонид Ярмольник. Ширвиндт посмертно стал лауреатом почетной премии за «Честь и достоинство».
Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru