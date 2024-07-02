Артиста Александра Ширвиндта удостоили кинопремии «Ника» посмертно

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт удостоен национальной кинематографической премии «Ника», сообщают «Известия».

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Об этом заявил со сцены актер Леонид Ярмольник. Ширвиндт посмертно стал лауреатом почетной премии за «Честь и достоинство».

Вечера памяти Александра Ширвиндта пройдут в Театре Сатиры летом и осенью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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