Постпред РФ: Включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций
2 июля 202404:04
Включение России Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения говорит о неэффективности санкций Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
«Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции», — заявил дипломат.
Всемирный банк причислил Россию к категории стран с высоким уровнем доходов, оцениваемым более чем в $14 тысяч на душу населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru