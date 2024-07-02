Постпред РФ: Включение РФ в страны с высокими доходами показало провал санкций

Включение России Всемирным банком в число стран с высокими доходами населения говорит о неэффективности санкций Запада, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

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«Это изменение в классификации показывает, насколько "эффективны" антироссийские санкции», — заявил дипломат.

Всемирный банк причислил Россию к категории стран с высоким уровнем доходов, оцениваемым более чем в $14 тысяч на душу населения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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