Литва подготовила план блокады электроэнергии с БелАЭС

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что Литва в ближайшее время подготовит план полной блокады электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце. Об этом он сообщил в интервью BNS.

По словам Крейвиса, план будет готов в конце января – начале февраля.

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Министр отметил, что Латвия до сих пор торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву. Это нарушает принятый в Литве «антиостровецкий» закон.

Крейвис также выразил надежду, что вопрос бойкота БелАЭС станет одним из важнейших в его повестке Балтийского Совета министров, в котором Литва с 1 января председательствует.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее рассказал НСН, куда Белоруссия будет отправлять избыток энергии после отказа Прибалтики.

«Давайте говорить правильно: они и не собирались покупать. Изначально, когда БелАЭС строилась, Литва выступала категорически против, причем по многим причинам. В первую очередь, как там утверждали, по соображениям безопасности. Но на самом деле – это политика», - пояснил собеседник НСН.


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Фото: bbc.com
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