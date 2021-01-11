Литва подготовила план блокады электроэнергии с БелАЭС

Министр отметил, что Латвия до сих пор торгует белорусской электроэнергией, и она поступает в Литву. Это нарушает принятый в Литве «антиостровецкий» закон.

Крейвис также выразил надежду, что вопрос бойкота БелАЭС станет одним из важнейших в его повестке Балтийского Совета министров, в котором Литва с 1 января председательствует.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее рассказал НСН, куда Белоруссия будет отправлять избыток энергии после отказа Прибалтики.

«Давайте говорить правильно: они и не собирались покупать. Изначально, когда БелАЭС строилась, Литва выступала категорически против, причем по многим причинам. В первую очередь, как там утверждали, по соображениям безопасности. Но на самом деле – это политика», - пояснил собеседник НСН.



