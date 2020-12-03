Население Литвы призвали запастись продуктами на случай аварии на БелАЭС
Представитель МВД Литвы Миндаугас Баярунас заявил, что гражданам страны следует создать запас продуктов первой необходимости на трое суток, сообщает ТАСС.
В ведомстве рекомендовали включить в набор консервы, крупы, растительное масло, сахар, воду. По словам Баярунаса, этот запас пригодится в случае аварии на атомной электростанции БелАЭС, которую Белоруссия построила у литовской границы.
Представитель МВД отметил, что людям следует быть наготове, так как, несмотря на полученные ответственными службами чёткие инструкции, «пройдет какое-то время, прежде чем они придут на помощь гражданам».
Ранее власти Литвы назвали расположенную в 50 км от Вильнюса БелАЭС «небезопасной» и заявили, что проект был реализован с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Республиканский парламент запретил покупку и экспортный пропуск электроэнергии со станции через свои электросети.
Белорусские власти, в свою очередь, неоднократно отмечали, что безопасность БелАЭС будет обеспечиваться в соответствии с самыми высокими стандартами.
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