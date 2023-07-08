Литва перекрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
Вильнюс перекрыл движение в пункте пропуска «Мядининкай», сообщается в Telegram-канале Госпогранкомитета Белоруссии.
Литовская сторона перекрыла движение в одностороннем порядке в 13:00. Оформление транспортных средств прекращено, заявила пресс-служба Госпогранкомитета.
Причина перекрытия не названа. Белорусская сторона отметила, что ответственность за обострение обстановки на границе лежит на Литве.
Польша усилит воинский контингент на границе с Белоруссией. Варшава дополнительно перебросит на восток тысячу военнослужащих и 200 единиц бронетехники, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru