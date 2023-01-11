Литва отправит Украине зенитные установки и системы ПВО
Литва направит Украине системы ПВО и зенитные установки. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с лидерами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой заявил глава Литвы Гитанас Науседа, о чем сообщило украинское издание «Лига.нет».
Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе визита в Харьков заявила, что Германия будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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