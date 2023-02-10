Литва отправила на Украину партию зенитных пушек

Власти Литвы отправили для Вооруженных сил Украины партию автоматических зенитных пушек L-70 производства шведского концерна Bofors, сообщило литовское национальное радио LRT.

Как отмечается, пушки были погружены на автомобильные платформы и отправлены на Украину.

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О передаче Киеву 36 зенитных орудий Bofors L70 сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в ходе совместного брифинга со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

По словам литовского министра, что в республике уже завершено обучение 15 инструкторов, которые будут готовы работать на территории Украины.

Ранее, как сообщала НСН, президент Литвы Гитанас Науседа обратился к западным странам с призывом преодолеть «красную линию» и передать Украине истребители, а также дальнобойные реактивные ракетные системы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеПоставкиУкраинаЛитва
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