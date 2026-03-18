СПЧ обратился в оргкомитет «Оскара» из-за использования кадров с школьниками

Как отметили в совете, постоянная комиссия по международному сотрудничеству в области прав человека обратилась в адрес оргкомитета, а также генсека ЮНЕСКО Халеда аль-Анани из-за нарушения прав несовершеннолетних при производстве и распространении фильма. Значительная часть использованных в картине видеоматериалов была снята во время мероприятий в образовательном учреждении в РФ, съемку вел сотрудник организации, и она была предназначена для использования в рамках образовательного процесса.

«В дальнейшем видеоматериалы, содержащие изображения несовершеннолетних учащихся, были переданы третьим лицам и использованы при создании коммерческого аудиовизуального произведения, получившего широкое международное распространение», - рассказали в СПЧ.

Совет обратил внимание, что родители или законные представители детей не давали своего согласия на использование изображений. Кроме того, не был учтен ограниченный характер использования таких материалов, снятых в образовательной среде. СПЧ призвал проверить соблюдение прав несовершеннолетних при производстве и распространении ленты и установить, были ли получены надлежащие согласия от законных представителей.

Ранее фильм «Господин Никто против Путина» получил «Оскар» в номинации «Лучший документальный полнометражный фильм», пишет Ura.ru.

