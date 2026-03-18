Дорогая проверка: Как букмекеры готовятся к запрету ставок для должников
В случае принятия закона о запрете ставок для должников и недееспособных букмекеры будут вынуждены пересмотреть свои расходы, сказал НСН Константин Макаров. При этом сенатор Андрей Кутепов сообщил, что инициативу доработают ко второму чтению.
Букмекеры пристально следят за ходом рассмотрения новых законопроектов, регулирующих сферу, и при необходимости ряд компаний сможет пересмотреть бюджет, заложив дополнительные расходы на проверку дееспособности и наличия задолженностей, заявил в беседе с НСН президент холдинга BetBoom Константин Макаров.
Рассмотрение законопроекта о запрете букмекерам принимать ставки несовершеннолетних, должников, в том числе по алиментам, а также недееспособных граждан могут перенести на осень 2026 года, пишет «Коммерсант». По данным издания, представители отрасли настаивают на сохранении действующих норм. Согласно подсчетам обращения в Соцфонд для проверки дееспособности и в ФССП для проверки наличия исполнительных производств обойдутся по 150–200 млн рублей на одного букмекера ежегодно. При этом в случае принятия закона букмекеры могут потерять до 40% своей аудитории.
Макаров отметил, что такие данные могут соответствовать действительности, хотя сами букмекеры не имеют доступ к подобной информации.
«Конкретно наша букмекерская компания такого исследования не проводила, потому что у нас нет доступа к информации – кто имеет, а кто не имеет долговых обязательств. Эти данные приводили регуляторы нашего бизнеса, которые имеют доступ к информации. Если данные предоставлены на уровне регулятора, значит, они соответствуют действительности. Сегодня, когда человек приходит, проходит идентификацию, заключает пари с нами, он имеет право сделать это в наличной или безналичной форме», - сказал он.
По словам собеседника НСН, в случае принятия инициативы часть букмекеров скорее всего сможет учесть в бюджете дополнительные расходы.
«У каждой букмекерской конторы свой бюджет. То, что будут дополнительные расходы – факт. Понятно, что любой бизнес не хочет нести какие-то дополнительные расходы. Но если государство и регулятор сочтет, что это нужно делать, конечно, мы будем подстраиваться. Будем принимать эти расходы. Следим за изменением законодательства. Если будем понимать, что высока вероятность принятия данного законопроекта, пересмотрим бюджет, сократим другие расходы. Сегодня, вполне возможно, законопроект требует более глубокого анализа, и его нужно отложить до сентября 2026 года. Для меня это означает, что регуляторы нашего бизнеса, государственные органы видят то, что данный законопроект требует доработок. Возможно, это связано в том числе с такой финансовой нагрузкой», - допустил Макаров.
В свою очередь глава комитета Совета федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил НСН, что на данный момент законопроект дорабатывается ко второму чтению.
«Законопроект принят в первом чтении. Сейчас дорабатывается ко второму. У нас пока нет согласованной редакции ко второму чтению. Поэтому, пока комментировать нечего», - уточнил он.
В феврале 2026 года Госдума приняла закон, обязывающий букмекеров и тотализаторы размещать на сайтах, в конторах и пунктах приема ставок данные о рисках и последствиях участия в азартных играх. Также эти организации должны будут обеспечить доступ клиентов к сведениям о возможностях инвестирования средств, напоминает «Радиоточка НСН».
