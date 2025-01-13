Литва направит Украине 4500 дронов

Литва отправит Украине 4500 дронов, заявила в соцсети X глава литовского Минобороны Довиле Шакалиене.

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По ее словам, помощь будет передана Киеву уже на текущей неделе.

Также Шакалиене рассказала о новой ускоренной процедуре передачи третьим странам государственным активам, которая призвана упростить отправку на Украину военной помощи.

Ранее представитель Пентагона заявил, что возвращение победившего на выборах президента США Дональда Трампа в Белый дом не повлияет на работу Запада по обеспечению ВСУ оружием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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