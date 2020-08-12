Белорусская оппозиция призвала к объединению национальную диаспору
В Белоруссии будет сформирован Фронт национального спасения, об это заявил в своём телеграмм-канале незарегистрированный кандидат в президенты республики Валерий Цепкало.
В качестве основных целей фронта отмечается «мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.», «Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь» и «Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей».
Кроме того, Цепкало опубликовал видеообращение, в котором сообщил, что покинул страну и активно проводит встречи с белорусской диаспорой за границей. Так, он уже побывал в России, на Украине и в Польше, а в планах ещё собирается посетить Латвию и Литву. Таким образом он пытается объединить представителей диаспоры, чтобы «окружить Белоруссию».
Он также заявил о проведении «чрезвычайного саммита по Белоруссии в Евросоюзе».
«Мы будем выступать на международной арене, мы будем помогать финансированием тех ребят, которые пострадали от режима. Сейчас мы видим акты гражданского мужества, мы видим гражданские поступки, которые исходят со стороны некоторых членов территориальных избирательных комиссий», - отметил Цепкало.
Ранее стало известно, что главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза в пятницу 14 августа проведут встречу в режиме видеоконференции с обсуждением событий происходящих в Белоруссии.
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