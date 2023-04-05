Литовского лидера уличили в членстве в КПСС
Литовский лидер Гитанас Науседа утаил членство в КПСС, в которую он вступил в 1988 году. Об этом заявил литовский журналист Довидас Панцеровас, сообщил портал Delfi.
Репортер предоставил данные, подтверждающие, что Науседа написал заявление о принятии его в КПСС. Вместе с тем в анкете кандидата на пост главы государства нынешний президент Литвы не указал эту информацию как необязательную для разглашения.
Недавно Литовский особый архив опубликовал списки людей, подлежащих высылке из страны, среди них числился и Науседа.
Тем временем Панцеровас не считает «несмываемым пятном» членство в Компартии.
Ранее Науседа заявил, что западным странам необходимо решиться и переступить «красные линии» в вопросе поставок оружия Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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